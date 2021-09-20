Минниханов о стрельбе в Перми: Трагедия острой болью отозвалась в сердцах татарстанцев

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями губернатору Пермского края Дмитрию Махонину из-за приведшей к жертвам стрельбы в Пермском университете.

«От имени татарстанцев, от меня лично примите самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете. Эта чудовищная трагедия острой болью отозвалась в сердце каждого жителя Республики Татарстан», — подчеркнул Президент РТ в траурной телеграмме.

«Трудно подобрать слова, которые выражают наш общий гнев и возмущение еще одним бесчеловечным, жестоким и циничным преступлением в стенах учебного заведения», — добавил руководитель республики, напомнив таким образом об аналогичном нападении на казанскую гимназию №175 11 мая этого года.

«Разделяя ваши скорбь и боль, желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а семьям погибших — сил, мужества и терпения пережить непомерное горе», — завершил свое послание Рустам Минниханов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Пермском государственном университете молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Позже стрелявшего студента задержали. По последним данным Минздрава РФ, в результате нападения погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

Соболезнования родным и близким погибших выразил Президент России Владимир Путин. Слова скорби родственникам погибших высказал на своей странице в соцсети Instagram Президент Татарстана Рустам Минниханов. В связи с трагедией продолжают поступать соболезнования. В Казани организован мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

Кроме того, по всей стране принимаются меры по улушению ситуации с безопасностью в учебных заведениях разного уровня. Президент РТ обсудил в Москве эту проблему с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.