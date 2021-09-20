Минниханов обсудил в Москве с Валерием Фальковым безопасность в учебных заведениях

Сегодня в рамках рабочей поездки в Москву Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Обсуждались вопросы реализации совместных профильных программ, а также темы по направлению взаимодействия Татарстана и Министерства науки и высшего образования РФ в 2021- 2022 годах.

Также была затронута тема обеспечения безопасности в учебных заведениях.

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, помощник Президента РТ Альберт Гильмутдинов.