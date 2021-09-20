Правительство Германии выразило соболезнования из-за стрельбы в Пермском университете

Власти Германии потрясены трагедией в Пермском государственном университете и выражают соболезнования семьям погибших. Об этом заявил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает ТАСС.

«Мы выражаем соболезнования близким погибших и мысленно находимся с ними и теми, кто борется с преодолением последствий происшедшего», — подчеркнул глава отдела прессы и информации германского Кабмина.

Сегодня 18-летний студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Стрелок был обезврежен и задержан сотрудниками правоохранительных органов. По последним данным, в результате нападения погибли шесть человек и еще 24 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Дело будет расследовать центральный аппарат Следственного Комитета России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.