Хуснуллин выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Перми

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выразил свои соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в Пермском университете, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

«Сегодня случилась ужасная трагедия в Пермском государственном университете. Выражаю соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Скорбим вместе с вами», — написал заместитель Председателя Правительства страны.

Сегодня, 20 сентября, 18-летний студент открыл огонь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Стрелок был обезврежен и задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По данным Минздрава РФ, во время происшествия погибли шесть человек, еще 24 были ранены.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.