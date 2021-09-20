В Казани организовали мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми

Фото: Алина Файзрахманова

В Казани у фонтана в Ленинском саду организовали мемориал в память о погибших при стрельбе в Пермском университете.

Мемориал сделан из нескольких парт, покрытых бордовой тканью. Там уже появились первые гвоздики, свечи и таблички с надписью «Пермь, скорбим. Казань».

Фото: © Алина Файзрахманова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Пермском государственном университете открыли стрельбу. Позже стрелявшего студента задержали. По последним данным Минздрава РФ, в результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

Соболезнования родным и близким погибших выразил Президент России Владимир Путин. Слова скорби родственникам погибших высказал и Президент Татарстана Рустам Минниханов. В связи с трагедией продолжают поступать соболезнования.