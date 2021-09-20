Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Перми

Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при стрельбе в Пермском университете, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Путину доложили о трагедии в университете. «Он дал поручение Председателю Правительства Михаилу Мишустину направить министров Валерия Фалькова и Михаила Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии», — сообщил он.

Ранее работники правоохранительных органов задержали молодого человека, стрелявшего в Пермском государственном университете. По данным следственного комитета, в результате инцидента погибло 8 человек, о чем сообщал «Татар-информ».