Рустам Минниханов выразил слова скорби родственникам погибших в стрельбе в Перми

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном университете на своей странице в Instagram.

«Новость о жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет с болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Скорбим. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», – сообщил в публикации Президент РТ.