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Ру Тат
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20 сентября 2021  11:35
Павел Климчак

Рустам Минниханов выразил слова скорби родственникам погибших в стрельбе в Перми

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Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном университете на своей странице в Instagram.

«Новость о жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет с болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Скорбим. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», – сообщил в публикации Президент РТ.

 

Фото: www.instagram.com/rusminnikhanov

 

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