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Ру Тат
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20 сентября 2021  11:21
Павел Климчак

Мэрия Казани выразила соболезнование родным и близким погибших в Пермском университете

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Мэрия Казани выразила соболезнование родным и близким всех, кто пострадал и погиб в результате стрельбы в Пермском государственном университете.

«Пермь, сердцем Казань с вами в эти минуты. Слишком свежа рана от событий, произошедших в казанской школе 11 мая. Это трагедия, с которой тяжело справиться и пережить, и которая не проходит бесследно для всего города. Держитесь! Сил близким и родным погибших!» – говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стрелявшего в Пермском вузе студента задержали. По данным следкома, в результате случившегося погибло восемь человек.

#стрельба #Пермь #мэрия Казани #университет
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