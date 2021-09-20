Мэрия Казани выразила соболезнование родным и близким погибших в Пермском университете

Мэрия Казани выразила соболезнование родным и близким всех, кто пострадал и погиб в результате стрельбы в Пермском государственном университете.

«Пермь, сердцем Казань с вами в эти минуты. Слишком свежа рана от событий, произошедших в казанской школе 11 мая. Это трагедия, с которой тяжело справиться и пережить, и которая не проходит бесследно для всего города. Держитесь! Сил близким и родным погибших!» – говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стрелявшего в Пермском вузе студента задержали. По данным следкома, в результате случившегося погибло восемь человек.