Минимальный потреббюджет в Татарстане уменьшили на 263 рубля

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В Татарстане минимальный потребительский бюджет за II квартал 2024 года установлен в размере 23 118 рублей. Это на 263 рубля меньше по сравнению с I кварталом текущего года.

Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. До этого подготовленный Минтруда Татарстана документ проходил антикоррупционную экспертизу.

В I квартале 2023 года минимальный потребительский бюджет равнялся 21 805 рублям, увеличившись на 663 рубля по сравнению с IV кварталом 2022-го. Во II квартале он вырос еще на 215 рублей, в III — уменьшился на 83 рубля, а в IV – вновь увеличился, на этот раз на 556 рублей. В I квартале 2024-го потреббюджет вырос на 888 рублей.

При этом ранее стало известно, что в следующем, 2025 году прожиточный минимум в Татарстане увеличится почти на 2 тыс. рублей.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, который должен обеспечивать удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.