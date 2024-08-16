В Татарстане выросла годовая инфляция в июле 2024-го

В Татарстане годовая инфляция в июле 2024-го выросла до 9,04% (+0,58% по сравнению с июнем). Во многом к этому привела индексация тарифов на коммунальные услуги, сообщили в Центробанке РФ. Интересно, что уровень инфляции в республике оказался выше, чем в Приволжском федеральном округе (8,85%), но ниже, чем в России (9,13%).

Продовольственные товары

В июле годовой прирост цен на продовольственные товары снизился до 10,26% после 10,34% месяцем ранее. Одной из причин стало произошедшее ранее укрепление рубля и расширение предложения отдельных продуктов.

Из-за укрепления рубля снизились затраты поставщиков на закупку импортных фруктов. Поэтому бананы, виноград и груши в июле стали дорожать медленнее в годовом выражении. Не так сильно дорожала и свинина. Все из-за того, что выросло производство этого мяса, а этот фактор, в свою очередь, привел к расширению предложения «свинки» на внутреннем рынке.

Медленнее дорожали и яйца. Причина в том, что местные птицефабрики нарастили производство яиц, из-за чего расширилось предложение этого продукта на рынке.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июле по сравнению с июнем почти не изменился – 5,31%. Дело в том, что эффект высокой сравнительной базы прошлого года сдерживал увеличение прироста цен. Однако на ценах отразились возросшие затраты поставщиков и производителей отдельных товаров. Например, снизился годовой прирост цен на подержанные иномарки, но быстрее дорожала одежда в годовом выражении.

Услуги

Годовой прирост цен в сфере услуг в июле вырос до 12,94%. Всему «виной» пересмотр отдельных регулируемых тарифов. Так, с 1 июля 2024 года были проиндексированы тарифы на коммуналку, а это стало причиной повышения годового прироста цен на них. Однако в июле 2023 года пересмотра тарифов не было – его перенесли на декабрь 2022 года.