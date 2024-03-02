В Татарстане на 556 рублей увеличен минимальный потреббюджет

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В Татарстане утверждена величина минимального потребительского бюджета за IV квартал 2023 года. Она составляет 22 493 рубля — на 556 рублей больше, чем в III квартале прошлого года.

Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ был подготовлен Минтруда региона. До 12 февраля его проект проходил антикоррупционную экспертизу, о чем сообщал «Татар-информ».

В I квартале минувшего года минимальный потребительский бюджет равнялся 21 805 рублей, увеличившись на 663 рубля по сравнению с IV кварталом 2022-го. Во II квартале он вырос еще на 215 рублей, но в III — уменьшился на 83 рубля.

В январе 2024 года годовая инфляция в Татарстане превысила 7,3%, хотя и осталась ниже общероссийской.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, который должен обеспечивать удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.