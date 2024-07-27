На 263 рубля планируют уменьшить минимальный потреббюджет в Татарстане

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В Татарстане собираются установить минимальный потребительский бюджет за II квартал 2024 года на уровне 23 118 рублей. Это на 263 рубля меньше по сравнению с величиной потребительского бюджета в I квартале этого года.

Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ подготовлен Минтруда республики. До 2 августа документ будет проходить антикоррупционную экспертизу.

В I квартале 2023 года минимальный потребительский бюджет равнялся 21 805 рублям, увеличившись на 663 рубля по сравнению с IV кварталом 2022-го. Во II квартале он вырос еще на 215 рублей, в III — уменьшился на 83 рубля, а в IV – вновь увеличился, на этот раз на 556 рублей. В I квартале 2024-го потреббюджет вырос на 888 рублей.

В июне инфляция в Татарстане замедлилась, но всё же показала незначительный рост: с 8,43% год к году в мае до 8,46%.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, который должен обеспечивать удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.