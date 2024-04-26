Минимальный потребительский бюджет в Татарстане повысят на 888 рублей

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В Татарстане установят минимальный потребительский бюджет за I квартал 2024 года. Его сумма составит 23 381 рубль, следует из проекта постановления Правительства РТ. Сейчас документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Напомним, что на IV квартал 2023 года минимальный потреббюджет составил 22 493 рубля — на 888 рублей меньше, чем, как ожидается, будет в начале этого года.

Минимальный потребительский бюджет складывается из стоимости товаров и непродовольственных услуг, которые должны обеспечить удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.