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Прожиточный минимум в Татарстане вырастет почти на 2 тыс. рублей в 2025 году
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Фото: © «Татар-информ»
В 2025 году прожиточный минимум в расчете на душу населения в Татарстане составит 15 073 рубля. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
В сравнении с текущим годом показатель вырастет на 1938 рублей.
Также утверждены величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, для пенсионеров и детей. В следующем году они составят 16 430 рублей, 12 963 и 14 621 рубль соответственно.
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