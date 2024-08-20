Спасибо «коммуналке»: пик инфляции в Татарстане пройден?

Июльский всплеск инфляции объясняется просто – с 1 июля были пересмотрены отдельные регулируемые тарифы на коммунальные услуги

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Цены на услуги взлетели до 13%

Годовая инфляция в Татарстане достигла пиковых значений с февраля 2023-го, взлетев до 9,04% в июле. Месяцем ранее рост цен был на уровне 8,46%. Инфляция оказалась выше, чем в Приволжском федеральном округе (8,85%), но ниже, чем в целом по России (9,13%).

Июльский всплеск объясняется просто – с 1 июля были пересмотрены отдельные регулируемые тарифы на коммунальные услуги. Годом ранее, напомним, традиционная летняя индексация ЖКУ просто не проводилась. Поэтому в прошлом месяце в Татарстане рост цен в услугах и взлетел с июньских 10,5% (и так, согласитесь, высоких) до 12,94%, а отдельно на ЖКУ – с 3,88% до 11,45%.

По России в целом, услуги подорожали на 11,36% (в июне было 8,79%), а ЖКУ – на 9,9%, тогда как месяцем ранее в этой группе индекс уходил в зону дефляции – 99,97%. При этом, понятно, тарифы подорожали не одинаково. По данным Росстата, наиболее сильный рост в годовом выражении был зафиксирован на холодное водоснабжение (на 11,3% к июлю 2023-го), меньше всего – на обращение с ТКО (на 6,5%). В Татарстане, по данным Госкомитета РТ по тарифам, тарифы за ЖКУ для жителей большей части республики подняли в среднем на 10,8%.

При этом рост цен на продукты и непродовольственные товары замедлился. Так, продуктовая инфляция снизилась до 10,26% с 10,34% в июне, без учета плодоовощной продукции – до 8,9% (с 8,8%). А в непродовольственном сегменте – фактически не изменилась (5,3%). По России динамика сложилась несколько более выраженная: в «продах» замедление – с 9,8% до 9,6%, в «непродах» – с 7% до 6,6%.

Бананы, виноград и груши в июле дорожали, но чуть меньше, чем месяцем ранее Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Укрепление рубля снизило затраты на импортные фрукты

Замедление инфляции в продуктовой рознице в Нацбанке РТ объяснили произошедшим ранее укреплением рубля и расширением предложения отдельных продуктов. В частности, импортных фруктов – затраты поставщиков на их закупку снизились, а потому бананы, виноград и груши в июле дорожали, но чуть меньше, чем месяцем ранее.

Больше на прилавках стало свинины (за счет роста производства в целом по стране) и яиц – на них цены тоже росли не так сильно, как в июне.

Инфляционная «стабильность» в непродовольственном сегменте во многом связана с эффектом высокой сравнительной базы прошлого года – это чисто «математически» сдерживало увеличение прироста цен. Но противоположное влияние оказывал пресловутый «перенос в цены возросших затрат» как поставщиков, так и производителей отдельных товаров.

По данным Нацбанка РТ, иномарки, например, в июле дорожали не так сильно, как год назад, потому что тогда цены на них скакнули во многом из-за роста спроса при ограниченном предложении. А вот одежда стала дорожать быстрее, потому что спрос на нее этим летом остается высоким. Это позволяет производителям и поставщикам переносить в цены все возросшие затраты, в том числе на логистику и оплату труда.

Замедления инфляции «пока еще не произошло»

По данным ЦБ, в прошлом месяце продолжилось замедление роста цен на услуги туризма и транспорта (хотя им в принципе в последнее время свойственна повышенная волатильность). Но ускорилось удорожание, в числе прочего, нефтепродуктов – из‐за временного сокращения производства и снятия запрета на экспорт бензина.

По оценке аналитиков Райффайзенбанка, хотя свою роль в этом играет и сезонный фактор, годовые темпы инфляции по дизтопливу (13%) все еще не вернулись к уровням начала года (8-9%). Только «с бензином ситуация лучше» – рост цен на уровне 7,8% «близок с среднему за год значению». В банке напомнили, что хотя непосредственная доля топлива в потребительской корзине не высока, «горючее является важной частью издержек при производстве других товаров, в особенности в перевозках и в сельском хозяйстве, а потому непосредственно влияет на цены широкого круга товаров».

По данным ЦБ, также высоким темпом дорожали в июле фрукты и овощи, особенно картофель. «Традиционно в летние месяцы на рынке растет доля импортного картофеля, однако в текущем году его поставки значительно снизились», – повторили июньское объяснение в регуляторе. Есть надежда, что в августе ситуация поменяется благодаря новому урожаю. А также – укреплению рубля, создающего возможность для снижения цен на импортную продукцию.

Интересно, что базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), из которого исключены ЖКУ, плодоовощная продукция, нефтепродукты и услуги транспорта, по сравнению с предыдущим месяцем в июле даже снизился – до 6%, что стало минимальным значением с июня прошлого года (в Татарстане, кстати, он за месяц не изменился – 8,7%). За вычетом цен на туристические услуги показатель, впрочем, остался прежним – 5,8% (для республики таких расчетов Татарстанстат не делает).

Тем не менее, по оценке аналитиков Райффайзенбанка, даже с поправкой на факторы, «создающие шум» (ЖКУ), инфляция в стране все еще остается повышенной. И ее замедления, на которое рассчитывает ЦБ, «пока еще не произошло».

Эльвира Набиуллина: «Лучшее, что может сделать Центральный банк для устойчивого экономического роста и защиты реальных доходов граждан, – это держать инфляцию под контролем» Фото: kremlin.ru

«Держать инфляцию под контролем это не какая-то конъюнктурная задача»

Регулятор и сам признает, что устойчивое инфляционное давление сохраняется повышенным, а его устойчивого же снижения пока не наблюдается. Дело в том, что основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения – никуда не исчезает. А перегрев экономики, возникший в том числе из-за дефицита кадров и высокой загрузки производственных мощностей, не ликвидируется – в регуляторе, кстати, назвали его максимальным с 2008 года.

«Лучшее, что может сделать Центральный банк для устойчивого экономического роста и защиты реальных доходов граждан, – это держать инфляцию под контролем. Это не какая-то конъюнктурная задача. Если хотите – это наша миссия», – заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в конце июля в Совете Федерации РФ.

26 июля регулятор в рамках этой миссии повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Одновременно послав рынку жесткий сигнал, что на ближайших заседаниях может поднять «ключ» и еще выше, если инфляция не начнет замедляться. Притом заметно.

Повышение ставки, объясняла Набиуллина, поможет избежать и скатывания к стагфляции, при которой дополнительный стимул для экономики вообще не приводит к увеличению выпуска, а выливается лишь в рост цен.

«У многих в последнее время выросли реальные доходы. Это очень хорошо. Но не будем забывать и о тех людях, чьи и без того небольшие доходы не поспевают за инфляцией. Для них наша политика снижения инфляции – это не какая-то абстракция, а вопрос, смогут ли они прокормить себя, свою семью, выбраться из бедности», – отмечала также Набиуллина.

Тем не менее, по итогам 2024-го годовую инфляцию, «с учетом проводимой денежно‐кредитной политики», регулятор теперь планирует загнать максимум в диапазон 6,5% – 7%. А ближе к заветному таргету – 4% – вернуть только в следующем году и держать «вблизи 4% в дальнейшем». По словам главы ЦБ, «период снижения инфляции, который в спокойные времена занимает год-полтора, теперь потребует больше времени, но к цели мы обязательно придем».

Потребление по-прежнему подогревается уверенным ростом реальных зарплат Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Инфляционные ожидания населения пока не снижаются

Короткие недельные данные в августе свидетельствуют о некотором замедлении роста цен, очевидно, за счет сезонных факторов: на 12 августа, например, годовая инфляция снизилась до 9,07%, следует из обзоров Минэкономразвития РФ. В то же время, по данным опросов ООО «инФОМ», инфляционные ожидания населения пока не снижаются – они росли и в июле, и в августе, достигнув 12,9% (это на 0,5% больше, чем месяцем ранее). А именно этот индикатор важен для ЦБ при долгосрочном целеполагании.

По оценке Райффайзенбанка, инфляционные ожидания в принципе «волатильны, и их возможный всплеск после индексации тарифов ЖКХ (как одна из маркерных позиций для респондентов) может быстро сойти на нет».

«Для ЦБ важна динамика, а тут пока без разворота. Возможно, помимо тарифов и сообщений в СМИ о скором росте цен на отдельные товары, это реакция на волатильность курса, массовые проблемы с импортом, ожидания повышения утильсбора и общую неопределенность», – в свою очередь, отметил в своем ТГ-канале экономист Дмитрий Полевой.

По мнению аналитиков банка, «проинфляционны сейчас и факторы предложения, и факторы спроса»: «Потребление по-прежнему подогревается уверенным ростом реальных зарплат, что ускоряет темп переноса трансформационных издержек в цены покупателей (рост ФОТ, усложнение логистики ввоза сырья и импортных товаров конечного потребления)».

Это кажется фантастикой, но, несмотря на это, аналитики пока не видят «четких сигналов о необходимости дополнительного повышения ключевой ставки, как минимум, на ближайшем заседании (в сентябре)».

«Развилка для формирования ожиданий по ставке может сложиться к заседаниям Банка России в сентябре-октябре, так как появятся первые данные о кредитовании после трансформации льготных программ и проект бюджета на 2025–2027 годы», – говорят и в Центре ценовых индексов.