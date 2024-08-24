За неделю в Татарстане подорожали хлеб, мука и масло

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За неделю с 12 по 19 августа в Татарстане подорожали огурцы, пшеничная мука, а также ржаной и ржано-пшеничный хлеб. Об этом говорится в исследовании Татарстанстата.

Больше всего в течение семи дней выросли цены на огурцы — на 6,81%, до 95,84 рубля за килограмм. Более чем на 1% изменилась стоимость свинины — до 303,84 рубля за килограмм, сливочного и подсолнечного масла — до 777,99 и 120,65 рубля соответственно, цельного стерилизованного молока 2,5-3,2% жирности — до 86,79, пшеничной муки — до 42,67 рубля, ржаного и ржано-пшеничного хлеба — до 67,43.

Кроме того, Татарстанстат отметил продукты, цены на которые за семь дней изменились в меньшую сторону. Так, на 4,18% подешевел килограмм моркови — до 51,84 рубля, на 2,8% — свеклы — до 50,72 рубля, на 3,58% — картофеля — до 50,65 рубля. Более чем на 1% снизились цены на овощные консервы для детского питания, белокочанную капусту, репчатый лук и бананы.