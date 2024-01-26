Минэкологии РТ поддержало увеличение сброса воды из Куйбышевского водохранилища

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана с учетом складывающейся водохозяйственной обстановки поддержало предлагаемые Росводресурсами режимы работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Первое в этом году заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада состоялось накануне. Татарстан на нем представлял министр экологии РТ Александр Шадриков.

С 8 января Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения, на 25 января уровень составил 50,42 метра по Балтийской системе высот. Согласно данным Гидрометцентра РФ, на 20 января снегозапасы в Волжско-Камском бассейне составляли 128% от нормы.

Для подготовки верхневолжских водохранилищ к половодью на заседании решили до 10 февраля увеличить сброс воды через гидроузлы Шекснинского, Иваньковского, Рыбинского и Горьковского водохранилищ. В связи с этим будут увеличены и сбросные расходы через гидроузлы Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ — до 4800 и 4900 куб. метров в секунду соответственно.

Увеличение сброса воды через Волгоградский гидроузел требуется в том числе для стабилизации водохозяйственной обстановки в Астраханской области. По имеющимся прогнозным расчетам, сейчас уровень Куйбышевского водохранилища будет постепенно повышаться и к 10 февраля достигнет отметки в 50,5 метра по Балтийской системе высот, отмечают в Минэкологии.

Ранее Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» пообещал, что Правительство РФ работает над проблемой обмеления Волги и не бросит ситуацию на самотек. Росводресурсы и Минэкологии РТ сформулировали свои версии происходившего в 2023 году. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал к комплексному решению проблемы. Решением проблемы захотели возложить на специальную правительственную комиссию.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Татар-информа» «Вода дороже нефти»: Шадриков раскрыл причины обмеления Волги.