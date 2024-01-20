«Метроэлектротранс» поблагодарил казанских водителей, вытащивших троллейбусы из снега

В Казани и Татарстане дорожные коммунальные службы и жители продолжают борьбу со снежной стихией. В МУП «Метроэлектротранс» поблагодарили казанцев, которые в сложных метеоусловиях приходят на выручку другим.

«Радуют случаи, когда люди приходят на выручку друг другу в сложных ситуациях. А таких моментов не мало. От всего нашего коллектива выражаем благодарность неравнодушным гражданам, которые сегодня оказали нашим водителям помощь в движении троллейбусов, застрявшим в снегу!» – написали в телеграм-канале предприятия.

Власти Казани ранее заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. Согласно последним данным, за три дня городские снегоплавильни приняли 84 тыс. тонн снега. Помочь городским коммунальным службам убрать снег во дворе вышли не только жители столицы республики, но и Набережных Челнов, Нурлата, Нижнекамска. Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.

Видео: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

