Жители Нурлата присоединились к татарстанскому «флешмобу» по расчистке дворов от снега

Фото: «Нурлат-информ»

Жители Нурлата на фоне обильных снегопадов решили помочь городским коммунальным службам. Так, жильцы дома №6 по улице Карла Маркса очистили от снега свой двор, пишет «Нурлат-информ».

«Наш двор сегодня самым дружным был. На борьбу со снегом вышли 13 человек», – рассказали активисты.

Среди жителей есть и 64-летняя Татьяна Соловьева, которая занимается уборкой снега на постоянной основе.

«Не зря говорят, что в движении жизнь. Ведь в многоквартирном доме физическую силу особо некуда приложить. Многие соседи-пенсионеры с утра отправляются гулять со скандинавскими палками в руках. И мне сын предлагал купить такие же, но я отказалась. Несколько раз в день выхожу во двор с веником или лопатой, считай, так я поддерживаю свое здоровье. К тому же дарю людям радость», – признается Татьяна Соловьева.

Фото: «Нурлат-информ»

Когда соседи спешат на работу, в школу или детсад, женщина уже успевает очистить крыльцо и тротуары сначала возле своего, а после и соседнего подъезда. Остальные жители дома приветствуют ее издали, интересуются ее делами, Татьяна Соловьева же в ответ желает им успешного рабочего дня. По ее словам, всё это придает хорошее настроение на весь день.

Еще один житель Нурлата – инженер по газу дома-интерната для престарелых и инвалидов Вятчеслав Итрин – для более эффективной чистки снега собрал специальное устройство на основе списанной инвалидной коляски, состоящее из полотен трех пластиковых лопат.

Фото: «Нурлат-информ»

«Когда снег кидаешь лопатой, ширина берется маленькая, значит, и чистить придется дольше. А у этой конструкции ширина захвата большая, и перемещается легко благодаря большим колесам», – рассказал Вятчеслав Владимирович.

Отмечается, что этой конструкцией пользуются уже третью зиму. Кроме нее, есть еще и «комбайн» для снегоуборки, который мужчина соорудил на базе мотоблока. Житель Нурлата также создал электрический подъемник для овощей в подвале дома-интерната и прачечной, а также автоматические ворота, которые собирали вместе со слесарем Андреем Шадровым.

«Я по жизни инженер, мне нравится такая творческая работа», – признается Вятчеслав Владимирович.

Ранее казанские власти заявили, что снегопад в столице республики 19 января побил пятилетний рекорд. Убрать снег во дворе вышли не только жители Казани, но и Набережных Челнов. Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.