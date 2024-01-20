Жители четырех домов в Челнах помогли дворникам с уборкой снега после обильного снегопада

Фото: t.me/nabchelnyofficial

В Центральном районе Набережных Челнов жители вышли на помощь дворникам для уборки своего двора. В Автограде за последние дни намело рекордное количество снега, из-за чего городские коммунальные службы работают в усиленном режиме.

«Местные жители решили не оставаться в стороне и помочь городским службам – на уборку снега вышли неравнодушные жители домов 16/10, 31/16, 31/17, 40/03», – рассказали в мэрии Автограда.

Ранее казанские власти заявили, что снегопад в столице республики 19 января побил пятилетний рекорд, а администрация Вахитовского и Приволжского района рассказала, что за два дня с улиц города вывезли почти 20 тысяч тонн снега. Казанцы также не остались в стороне. Так, жители дома №93 по ул. Зорге расчистили свой двор – «тимуровцев» было столько, что пришлось брать лопаты у УК. Многочисленными видео уборки поделилась и мэрия Казани. Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.

Фото: t.me/nabchelnyofficial