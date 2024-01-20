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«Давайте жить дружно!»: в Нижнекамске жители расчистили двор своего дома от снега
Жители Нижнекамского района Татарстана также присоединились к республиканскому «флешмобу» по расчистке снега. Кадрами на своей странице во «ВКонтакте» поделился начальник Управления по взаимодействию с правоохранительными органами райисполкома Александр Крук.
«Снегопад помог нам сдружиться с соседями. Общение началось с сообщения в домовом чате, где поступило предложение построить горку детям. Жители дома взяли в руки лопаты занялись уборкой своего двора. Давайте жить дружно!» – написал в посте Крук.
Ранее власти Казани заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. Убрать снег во дворе вышли не только жители столицы республики, но и Набережных Челнов, Нурлата. Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.
Фото: страница начальника Управления по взаимодействию с правоохранительными органами райисполкома Александра Крука во «ВКонтакте».
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