Снегопад в Казани признан самым мощным за пять лет

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Снегопад, обрушившийся на Казань ночью 19 января, стал самым мощным за пять лет. Об этом рассказали в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

До 20 января на город выпало около 23 мм осадков, или от 23 до 30 см по высоте снежного покрова. По информации Гидрометцентра Татарстана, в последний раз подобное происходило 31 декабря 2018 года — тогда город накрыло 18 мм осадков.

В то же время январская норма для Казани составляет 45 мм за месяц, или 1,5 мм осадков в день.

«С утра до обеда дорожные службы Казани один раз уже очистили почти все 100% основных магистралей. Это дороги, по которым проходит большинство маршрутов общественного транспорта, и движение самое интенсивное. Параллельно ведется очистка второстепенных дорог — в настоящее время техника на них пробивает пути проезда», — говорилось в сообщении.