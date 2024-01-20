«Метроэлектротранс» предупредил о возможных задержках трамваев

Дорожные рабочие делают все возможное, чтобы трамваи в Казани продолжали ходить по расписанию. Однако очищенные пути довольно быстро вновь заметает снегом, предупредили в МУП «Метроэлектротранс».

«Мы делаем все возможное, чтобы трамваи ходили по расписанию. Спецтехника по расчистке, сотрудники работали всю ночь и продолжают сейчас», — говорится в телеграм-канале предприятия.

«Метроэлектротранс» призвал пассажиров отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее в мэрии заявили, что снегопад в Казани 19 января побил пятилетний рекорд, а администрация Вахитовского и Приволжского района рассказала, что за два дня с улиц города вывезли почти 20 тысяч тонн снега.