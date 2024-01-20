За три дня с улиц Казани на снегоплавильни вывезли 84 тысячи тонн снега

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

За три дня снегоплавительные пункты Казани приняли 84 тыс. тонн снега, что по объему равно 677 огромным орбитальным станция «Мир». Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

«Вывозят снег на снегоплавильные станции каждый день, но последние несколько суток – особенно активные», – сказано в сообщении.

Всего в городе есть 8 таких пунктов приема снега, вдобавок организованы 12 мест для временного складирования снега.

Ранее власти Казани заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. Помочь городским коммунальным службам убрать снег во дворе вышли не только жители столицы республики, но и Набережных Челнов, Нурлата, Нижнекамска. Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.