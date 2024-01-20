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За три дня с улиц Казани на снегоплавильни вывезли 84 тысячи тонн снега
За три дня снегоплавительные пункты Казани приняли 84 тыс. тонн снега, что по объему равно 677 огромным орбитальным станция «Мир». Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии столицы РТ.
«Вывозят снег на снегоплавильные станции каждый день, но последние несколько суток – особенно активные», – сказано в сообщении.
Всего в городе есть 8 таких пунктов приема снега, вдобавок организованы 12 мест для временного складирования снега.
Ранее власти Казани заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. Помочь городским коммунальным службам убрать снег во дворе вышли не только жители столицы республики, но и Набережных Челнов, Нурлата, Нижнекамска. Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.
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