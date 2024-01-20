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За минувшие сутки автоинспекторы РТ вытащили из снежного плена порядка 900 машин
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Сотрудники Госавтоинспекции помогают участникам дорожного движения во время непогоды, сообщают в ведомстве.
За минувшие сутки из снежного плена освободили порядка 900 машин.
Около 1000 человек, которые оказались в сложной дорожной ситуации, обеспечили продуктами первой необходимости.
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