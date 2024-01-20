За минувшие сутки автоинспекторы РТ вытащили из снежного плена порядка 900 машин

Сотрудники Госавтоинспекции помогают участникам дорожного движения во время непогоды, сообщают в ведомстве.

За минувшие сутки из снежного плена освободили порядка 900 машин.

Около 1000 человек, которые оказались в сложной дорожной ситуации, обеспечили продуктами первой необходимости.