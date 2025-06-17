Мантуров: Производство Ту-214 планируется нарастить до 20 штук к 2027-2028 годам

Фото: пресс-служба ОАК

Производство пассажирских лайнеров Ту-214, которые выпускает Казанский авиационный завод, предполагается довести до 20 штук к 2027-2028 годам. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РБК-ТВ.

«Если мы говорим сегодня про двухчленный экипаж на тот же самый Ту-214, который мы планируем производить если не десятками, то хотя бы двумя десятками <…> к 27-28-му году, то государственная авиация не ставит задачи перехода на двухчленный экипаж», – отметил заместитель Председателя Правительства России.

В этом контексте Мантуров отдельно остановился на планах модернизировать производимый в Казани самолет, сократив летный экипаж с трех человек до двух.

«Поэтому, если делать уж тогда ОКР (опытно-конструкторские работы – прим. Т-и) и переводить на двухчленный экипаж, и заинтересовывать наши авиакомпании, у которых будет к этому времени выбор, что взять – МС-21 или Ту-214, да?» – задал он риторический вопрос.

«Конечно, с тремя членами экипажа они (авиаперевозчики – прим. Т-и) могут только быть вынуждены брать [Ту-214], если мы не будем обеспечивать там достаточное количество и [необходимые] параметры со стороны МС-21. <…> Но думаю, что мы все равно придем к тому, что мы в инициативном порядке <…> будем делать двухчленный экипаж <…>», – подчеркнул Мантуров.

При этом он повторил, что госавиация «еще долго будет летать и закупать» Ту-214 в существующей сейчас версии с тремя членами летного экипажа.

Впервые о требовании компании «Аэрофлот» уменьшить экипаж и изменить кабину Ту-214 стало известно еще в декабре 2022 года. Позднее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил наличие такого пожелания. Кроме того, «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация договорились об изменении конфигурации салона авиалайнера.

Согласно соглашению с ОАК, «Аэрофлот» до 2030 года должен получить в лизинг 339 новых пассажирских самолетов: 210 МС-21, 89 локализованных SJ 100 и 40 Ту-214. В мае 2024-го Правительство РФ скорректировало предусмотренные Комплексной программой развития авиационной отрасли до 2030 года сроки поставки авиалайнеров.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-214 производится с 1996 года. Его выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова в Казани – филиал концерна «Туполев». В ноябре 2024-го первый полет совершил импортозамещенный Ту-214.

В декабре 2024-го Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что республика в ближайшие два года собирается выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Позднее появилась информация, что в 2025 году КАЗ произведет два Ту-214. Затем ее подтвердили в Ростехе.

Авиастроение соответствует целям национального проекта «Производство транспорта».