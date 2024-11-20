В Казани совершил первый полет импортозамещенный Ту-214

На аэродроме Казанского авиазавода им. С.П. Горбунова – филиала АО «Туполев» начались летные испытания самолета Ту-214 с новыми российскими комплектующими.

Как сообщили в ПАО «ОАК», сегодня самолет впервые поднялся в воздух после импортозамещения. Полет продлился 1 час 10 минут. Пилотировал воздушное судно экипаж АО «Туполев».

В ходе полета проверили ряд узлов и составных частей систем и бортового оборудования. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

«На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе и создание двучленной кабины», – подчеркнул первый замегендиректора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Напомним, самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался с 2007 года авиакомпанией «Трансаэро». В 2015-м аппарат перестал летать и находился некоторое время на хранении. В июне 2024-го после восстановления летной годности самолет снова поднялся в воздух. В июле летающая лаборатория была отправлена на Минский завод гражданской авиации № 407 для покраски в новую ливрею в соответствии с фирменным стилем ОАК. После покраски самолет вернулся на КАЗ для дальнейшего дооснащения.

фото и видео: ПАО «ОАК»