В «Ростехе» подтвердили планы КАЗа по выпуску двух Ту-214

Казанский авиационный завод (КАЗ) готовит к выпуску два пассажирских самолета Ту-214 в 2025 году, и оба уйдут в соответствии с графиком. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Производство Ту-214 на КАЗ на начало 2022 года было "заточено" на выпуск лимитированных серий для спецзаказчиков, но не пассажирских судов для авиакомпаний. Это связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты. На данный момент нет ситуации, что какая-то авиакомпания законтрактовала Ту-214 и не может его дождаться. В 2025 году к поставке планируются два лайнера этого типа – оба самолета уйдут в эксплуатацию в коммерческие структуры в соответствии с графиком», – сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Сейчас в пакете жестких контрактов на самолеты Ту-214 сейчас превалируют государственные заказчики, есть также лизинговая компания.

Ранее на заседании коллегии Минпромторга РТ стало известно, что заключены контракты на выпуск 23 самолетов Ту-214. На модернизацию производства выделено более 90 млрд рублей.

Этим утром, 27 марта, «Ведомости» писали, что поставки Ту-214 отстают от плана из-за трудностей с кадрами и подрядчиками.