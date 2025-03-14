Глава ОАК назвал Мишустину основную задачу по выпуску Ту-214

Фото: пресс-служба ОАК

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации Вадимом Бадехой, на которой в том числе обсуждались планы по выпуску лайнеров Ту-214, которые производятся в Казани. В Сети появилась трансляция встречи.

«Что касается гражданской авиации, то сегодня мы находимся в завершающей стадии создания линейки отечественных гражданских самолетов. Это летные испытания. Здесь мы плечом к плечу работаем с Росавиацией. Наша главная задача – это безопасность. Могу сказать, что с основной задачей импортозамещения системы агрегатов наша промышленность, можно сказать, в «железе» справилась. Сегодня все системы, агрегаты, элементы изготовлены и находятся на завершающей стадии наземных автономных испытаний», – заявил Бадеха.

Импортозамещенный SJ 100 приступил к летной части сертификационных испытаний. Первый опытный образец самолета МС-21 с отечественными двигателями полностью собран. ОАК проводит испытания наземных систем и готовится к испытательным полетам. Самолет Ил-114 выполнил более 20% сертификационных полетов.

«По самолету Ту-214 основной задачей является кратное увеличение объемов выпуска самолета. На сегодняшний момент все ваши поручения по выделению финансирования выполнены», – обратился Бадеха к Мишустину.

Премьер-министр России отметил, что главное при производстве самолетов – ориентироваться на безопасность пассажиров и экипажей, а также на надежность самой техники.

Среднемагистральный пассажирский авиалайнер Ту-214 выпускает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал АО «Туполев». У казанской машины два конкурента. Это SJ-100 – ближнемагистральный лайнер – и МС-21 – среднемагистральный.

Ранее на заседании коллегии Минпромторга РТ стало известно, что заключены контракты на выпуск 23 самолетов Ту-214. На модернизацию производства выделено более 90 млрд рублей.