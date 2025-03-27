«У машины хороший потенциал»: «Ростех» собирается активнее продвигать Ту-214

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Госкорпорация «Ростех» намерена активнее продвигать пассажирский самолет Ту-214 на рынок, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе госкорпорации.

«Рынок только начинает "раскачиваться". Разговоры о потребностях в российских самолетах идут, но практических действий со стороны авиакомпаний пока мало. Безусловно, будем усиливать работу с авиакомпаниями и активнее продвигать Ту-214 на рынок. У машины хороший потенциал. В настоящий момент КАЗ [Казанский авиационный завод] наращивает мощности, что позволит увеличить выпуск этих судов под запрос заказчиков», – сообщили в пресс-службе.

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха». По плану предприятие должно выпустить два самолета Ту-214 в этом году. Ранее «Ростех» пообещал, что эксплуатанты получат машины в соответствии с выпуском.

Ранее на заседании коллегии Минпромторга РТ стало известно, что заключены контракты на выпуск 23 самолетов Ту-214. На модернизацию производства выделено более 90 млрд рублей.

Этим утром «Ведомости» написали, что поставки Ту-214 отстают от плана из-за трудностей с кадрами и подрядчиками.