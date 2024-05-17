«Ростех» собирается поставить «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214, производимых в Казани

«Ростех» в ближайшие годы поставит «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214. Контракты на эти воздушные суда уже подписаны, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов, чьи слова приводит РБК.

Спикер уточнил, что точные сроки поставки еще обсуждаются. Причем в дальнейшем «Ростех» хочет поставить «Аэрофлоту» еще несколько таких самолетов. Однако у «Аэрофлота» есть пожелание: перевести Ту-214 на двух членов экипажа (они рассчитаны на трех членов). Однако над изменениями уже работают, заверил Чемезов.

Но Чемезов не уточнил, поступят ли в парк «Аэрофлота» все эти 11 Ту-214 с двумя членами экипажа, или производитель успеет модернизировать лишь какую-то часть.

Напомним, в 2022-м на Восточном экономическом форуме во Владивостоке «Аэрофлот» подписал с «Ростехом» соглашение о поставке 40 Ту-214 к 2031 году. В общей сложности в парк национального перевозчика должны поступить к этому времени 339 разных российских самолетов.

Отметим, что российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Ту-214 производят с 1996 года на КАПО имени С. П. Горбунова в Казани.