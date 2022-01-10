Лукашенко: Основной костяк протестовавших в Казахстане составляли террористы

В разжигании ненависти и массовых беспорядков в Казахстане участвовали в основном профессиональные террористы, заявил Президент Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости.

«Основной костяк протестующих в Казахстане составляли профессиональные террористы», – заявил белорусский лидер на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он также отметил, что следует укреплять организацию и не оглядываться на Запад. По словам Лукашенко, страны-члены ОДКБ всегда могут рассчитывать на помощь Беларуси.

«Страны ОДКБ всегда могут рассчитывать на Беларусь, мы будем верны договоренностям», – заверил глава республики.

Кроме того, он напомнил о том, что Узбекистану также требуется поддержка, в частности, военной техникой и призвал провести переговоры Совета коллективной безопасности и на эту тему.

«Надо собраться и поговорить о Узбекистане, которому нужна поддержка», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в первые дни января жители Казахстана вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Правительство ушло в отставку, были приняты ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Токаев обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.

8 января Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение казахстанского лидера провести внеочередную видеоконференцию лидеров стран ОДКБ под председательством Армении 10 января.