Курский губернатор заявил об обстреле поселка Теткино и села Попово-Лежачи

Сегодня в Глушковском районе Курской области оказались обстреляны приграничный поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель региона Роман Старовойт.

«Не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи», — написал губернатор.

По словам Старовойта, «серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда». В результате оба населенных пункта полностью обесточены.

Глава области уточнил, что дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения и ремонтные бригады уже прибыли на место.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России подвергаются обстрелам с ее территории. В частности, курский поселок Теткино обстреливался 7, 18 и 19 мая, 6 июня, 1, 3, 5, 16 и 30 июля, 3, 5, 6 и 12 сентября, 10 октября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Белгороде ракета попала в жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет.