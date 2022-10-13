Гладков уточнил информацию о пострадавших при попадании ракеты в жилой дом

Пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, у технического этажа здания зафиксированы серьезные разрушения, но не критические для дома.

«На месте работают эксперты. После их заключения можно будет говорить о начале восстановительных работ», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Часть жителей многоквартирного дома временно выехала к родственникам, остальных губернатор пообещал обеспечить всем необходимым. Мэр Белгорода Антон Иванов ранее сообщил, что жителей дома планируется расселить в гостиницу.

Гладков также сообщил, что в Таврово-8 Белгородского района загорелась баня, пожар на данный момент потушили. «Оперативные службы установят причину произошедшего», – пообещал он.

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины снова обстреляли Белгород, одна из ракет попала в жилой многоквартирный дом по ул.Губкина. Чуть позже ВСУ обстреляли территорию школы в село Красное.