Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впервые в Татарстане пройдет всероссийский фестиваль «Татар аты». Мероприятие состоится 24 августа в поселке Верхний Каран Лениногорского района, на территории конного дворика «Алмакай». Призовой фонд состязаний составит 678 тыс. рублей.

Ключевыми событиями станут ринг-выводка и скачки лошадей татарской породы, командное состязание по объездке диких лошадей «Тай-тулак», борьба верхом на лошадях «Аударыш», соревнование по поднятию монеты на скаку «Тэнкэ алу», состязание по стрельбе из лука, сидя в седле, «Мэргэн укчы», показательная игра «Улак», или «Кок-бору».

«На фестивале пройдет вторая республиканская ринг-выводка лошадей татарской породы. Будут определяться самые лучшие в породе среди кобыл и жеребцов в возрасте двух лет, трех лет и старше», – рассказал «Татар-информу» вице-президент Международной федерации по куреш на лошадях, вице-президент Союза Кок-бору и национальных видов спорта России, коневладелец Фарид Набиуллин.

По его словам, принять участие в состязаниях планируют спортсмены из Башкортостана и Казахстана.

«Цель этого фестиваля – патриотическое воспитание молодежи. Молодое поколение должно знать свои корни, историю, национальную культуру. Сейчас дети мало внимания уделяют физкультуре. Все больше сидят за компьютерами, мы хотим их отвлечь от этого. И в целом мероприятие направлено на поднятие патриотического духа среди населения, особенно в условиях СВО», – отметил собеседник информагентства.

Откроется фестиваль в 11 часов. Регистрация участников скачек и «Аударыш» продлится с 7 до 9 утра.