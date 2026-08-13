Якутский эпос, нанайские танцы и кулебяка: стала известна программа «Крутушки»

Иллюстрация: сайт фестиваля «Крутушка» fest.krutushka.ru

XVI Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет с 21 по 23 августа в оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик» в поселке Крутушка под Казанью. Вход на фестиваль будет бесплатным. В этом году его участниками станут более 500 человек из 30 регионов России.

На двух сценах выступят этноисполнители и коллективы из России и других стран. В программе – группа «Намгар» из Бурятии, певец Махеш Винаякрам из Индии, коллектив «Flying Fish» (Россия – Алжир), а также «Видеоигры», «Петр Валентинович», «Сказки», «Jan-e-Jan» и другие артисты.

Впервые на «Крутушке» выступит ансамбль «Силакта» из Хабаровского края. Коллектив представит нанайские танцы и традиционные костюмы, изготовленные из рыбьей кожи. Из Якутии приедет Надежда Дьяконова, которая исполнит якутский эпос олонхо «Дыырай Бэргэн», представив сразу семь персонажей.

Театральная программа фестиваля будет посвящена народной культуре и литературе. Гости увидят спектакли по сказкам Бориса Шергина и Степана Писахова, поставленные Сергеем Старостиным и Татьяной Бондаренко. Также свою программу представит народный театр «Шыбер Выбер», который подготовил иммерсивные постановки.

Отдельный блок посвятят гастрономии. Программа пройдет в память об историке русской кухни Максиме Сырникове. Шеф-повара Михаил Гаврилов, Сергей Рахманин и специалист по русской и китайской кухне Дмитрий Журавлев приготовят блюда традиционной кухни. Центральным блюдом станет 16-слойная кулебяка – гастрономический символ XVI фестиваля.

Посетителям предложат ушное с гусем, гороховую лапшу с уткой и брусничным взваром, калью с солеными сливами, пожарские котлеты, пирог векошник и пирожки «карасики». Татарскую кухню в современной интерпретации представит шеф-повар Алексей Чернов.

Участники фестиваля смогут не только попробовать блюда, но и принять участие в мастер-классах. Мария Слатина из Сергиева Посада проведет занятия по приготовлению леденцов-ландринов и яблочного киселя, познакомив гостей со старинными кулинарными приемами.

На ярмарке ремесел будут представлены изделия мастеров и фермеров. Гости смогут приобрести музыкальные инструменты – бубны, варганы и диджериду, кузнечные и гончарные изделия, одежду в традиционном стиле, мед, сыры, чаи, травяные сборы и кофе из желудей.

Одной из новинок XVI «Крутушки» станет медиаинсталляция «Древо». Масштабный арт-объект создадут из светодиодных лент общей протяженностью более 700 метров. Их разместят на живом дереве, сформировав трехмерные изображения.

Фестиваль объединит музыку, театр, гастрономию, ремесла и современные художественные практики. Организаторы отмечают, что «Крутушка» продолжает создавать пространство для знакомства с культурным наследием разных народов и диалога между традициями и современным искусством.