В Татарстане стартовало комплексное научное обследование Юрьевской пещеры

Фото: пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

При поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и по инициативе управляющей компании природных локаций «Места Татарстана» начались комплексные научные исследования на особо охраняемой природной территории «Юрьевская пещера» в Камском Устье. Об этом сообщает Минземимущество РТ.

Первый этап полевых работ провели сотрудники Уральского государственного горного университета (УГГУ). По итогам выездного обследования состоялось рабочее совещание с участием министра земельных и имущественных отношений Татарстана, представителей бренда «Места Татарстана», Дирекции по природным территориям Института развития городов Татарстана и Государственного комитета РТ по биоресурсам.

Фото: пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Специалисты провели осмотр Юрьевской пещеры и прилегающих гипсовых штолен. По результатам предварительного обследования сформированы рекомендации, разработан план действий для дальнейших работ. Полученные научные данные о состоянии и потенциале локации подтверждают стратегическую значимость проекта.

«Благодарю коллег за проделанную работу на этом начальном, но, подчеркну, крайне значимом этапе. Данная работа осуществляется благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича. Были даны поручения – теперь этот вопрос успешно взят в работу и отрабатывается совместно с Уральским государственным горным университетом», – заявил Фаниль Аглиуллин.

Фото: пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

«Уверен, что в ближайшей перспективе эта системная работа принесет свои плоды: посещение особо охраняемой природной территории «Юрьевская пещера» станет не только более комфортным и информативным, но и максимально безопасным – как для жителей, так и для многочисленных гостей нашей республики. Будем продолжать совместную работу в этом направлении», – добавил он.

Напомним, развитие экотуризма в России реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Цель – сохранение биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках.