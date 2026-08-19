Вход и проезд на фестиваль «Крутушка» в этом году бесплатный

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

XVI Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет с 21 по 23 августа 2026 года в поселке Крутушка, на базе детского оздоровительного лагеря «Байтик», под Казанью. О программе и условиях проведения «Крутушки» в этом году рассказали организаторы этнофествиля на пресс-конференции в «Татар-информе».

Отмечается, что в этом году фестиваль впервые проходит бесплатно, согласно условиям национального проекта «Туризм и гостеприимство». Для всех желающих в дни фестиваля будет организован бесплатный трансфер из Казани. Подробную информацию о программе и бесплатных трансферах можно узнать на сайте фестиваля.

Виктория Даутова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В этом году, с учетом того, что вход [на фестиваль] будет бесплатным, мы надеемся, что количество участников будет гораздо больше», – рассказала начальник отдела международного сотрудничества Министерства культуры РТ Виктория Даутова.

Анастасия Софьина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам заместителя председателя Госкомитета РТ по туризму Анастасии Софьиной, ожидается, что за три дня этнофестиваль посетят 10 тысяч зрителей. Не менее пятисот участников приедут на фестиваль из 30 регионов России, чтобы представить обширную музыкальную программу: группы «Намгар», «Flying Fish», «Видеоигры», «Симуля», «Петр Валентинович», «Jan-e-Jan», Махеш Винаякрам, а также ансамбли с нанайскими танцами и якутским эпосом олонхо.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Традиционно частью фестивальной программы станет ярмарка народных мастеров и музыкальных инструментов – всего около двухсот участников. Во второй раз будет организована детская ярмарка, на которой 12 детей в возрасте от 7 до 16 лет представят свою продукцию.

Дамир Насыри Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Они будут полноценными участниками ярмарки, будут продавать свою продукцию, рассказывать, как и что они делают. Эта часть нам очень дорога и интересна, потому что всегда вызывает у людей большое любопытство», – рассказал куратор ярмарочного направления фестиваля Дамир Насыри.

Формат кулинарного направления в этом году изменился, о чем подробно рассказала куратор данного направления Юлия Нуреева. Если раньше мастер-классы были бесплатными и включали только дегустацию, то в этом году мастер-классы, во-первых, будут проходит в формате гастросетов для ограниченного числа посетителей с полноценными порциями, а во-вторых, кулинарные мероприятия станут платными.

Юлия Нуреева Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На одном из гастросетов, «Секреты старинной выпечки и русских напитков», будет установлен рекорд – 16-ярусная кулебяка.

Также на территории фестиваля будут проходить мастер-классы по вокалу, презентации костюмов разных народов России, выставки и лекции.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Одной из целей проведения событийных мероприятий в Татарстане является не только продвижение потенциала республики как туристического направления, но и привлечение туристов и увеличение числа ночевок», – отметила Анастасия Софьина.

Несмотря на то, что фестиваль «Крутушка» ожидает большого наплыва гостей без ночевки, на территории лагеря «Байтик», помимо корпусов, организованы кемпинг, глемпинг и палаточный лагерь, которые в совокупности вмещает до 800 гостей. Все необходимые удобства, вплоть до теплого душа и канализации, есть и в палаточном лагере.

Лариса Бикмуллина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Все бытовые вопросы на фестивале мы решаем максимально «плотно»», – сообщила председатель оргкомитета фестиваля и основатель «Балтика» Лариса Бикмуллина.

Куратор направления ярмарки Дамир Насыри также предупредил, что регистрироваться на фестиваль лучше до приезда. Несмотря на то, что регистрацию можно произвести непосредственно по прибытию на «Крутушку», чтобы избежать очередей, бесплатный билет лучше получить заранее.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 2014 года фестиваль «Крутушка» проводится в рамках государственной программы по реализации национальной политики РТ и на протяжении нескольких лет финансируется Федеральным агентством по делам национальностей. В этом году фестиваль стал участником национальной проекта «Туризм и гостеприимство».

В этом году по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в Татарстане организовано четыре крупных события: фестивали воздушных змеев и воздухоплавания «Мечтатели» в Болгаре, фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» и этнофестиваль «Крутушка».