Камала Харрис: США готовы к санкциям против России по Украине, которых еще не было

Соединенные Штаты готовы ввести против России санкции, подобные которым никогда ранее не применялись, из-за кризиса вокруг Украины. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS.

«Мы работаем с нашими союзниками... и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше», — приводит РИА Новости слова американского политика, сказанные в ответ на вопрос о возможности «горячей войны в Европе» в ближайшие недели.

При этом Харрис подчеркнула, что Штаты ведут прямой диалог с Россией по ситуации вокруг Украины. «Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность», — пояснила она.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. Эта проблема стала ключевой темой двухчасового онлайн-саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток.