Песков сравнил Путина с гроссмейстером в ведении переговоров с США

Президент России Владимир Путин при ведении переговоров о вопросах безопасности просчитывает не один и не два хода, а все ходы, как настоящий шахматист. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Журналист Владимир Соловьев упомянул риск введения новых санкций со стороны США и поинтересовался у пресс-секретаря главы государства, «можно ли в этой игре в конечном итоге если не победить, то хотя бы не проиграть».

«Естественно, Президент Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер», — заметил в ответ представитель Кремля.

«Поэтому у меня нет никаких сомнений, что Президент Путин просчитывает всё. Но. Нужно сконцентрироваться все-таки на тех переговорах, которые, как мы рассчитываем, пройдут в январе месяце», — уточнил Песков ближайшие планы российского лидера относительно обсуждения гарантий безопасности с Соединенными Штатами.

Ранее российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток.