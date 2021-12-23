Путин: Россия ясно дала понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо

Действия России будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям, а исходя из требований безусловной безопасности страны на сегодня и в будущем. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Sky News.

«Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому», — подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что важен не ход переговоров, а их результат. Владимир Путин обратил внимание на действия западных стран и сказал, что гарантии безопасности должна давать не Россия, а Запад.