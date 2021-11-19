Обозреватель Bloomberg: Нападение России на Украину положит конец «Северному потоку — 2»

Полномасштабное вторжение России на Украину положит конец газопроводу «Северный поток — 2». Такое мнение высказал колумнист агентства Bloomberg Леонид Бершидский.

«„Северный поток — 2“, безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», — уверен журналист, в 1999–2002 годах бывший первым главным редактором газеты «Ведомости».

При этом Бершидский допустил, что «менее масштабные» действия России против Украины не привели бы к мгновенному закрытию проекта, но сдвинули бы сроки запуска трубопровода. А этим обязательно бы воспользовались Соединенные Штаты.

В таком случае у США появились бы «убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом», добавил публицист.

В связи с этим Леонид Бершидский предположил, что Россия не намерена нападать на Украину, так как заинтересована в развитии сотрудничества с Европой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российский трубопровод «Северный поток — 2» полностью готов к запуску. При этом его сертификация в Германии приостановлена на полтора месяца. До этого Президент России Владимир Путин неоднократно называл газопровод чисто коммерческим проектом.