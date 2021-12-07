Президенты России и США Путин и Байден общались два часа

Завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они продлились два часа, сообщает РИА Новости.

Встреча проходила тет-а-тет по закрытому каналу видеосвязи. Журналисты увидели только первые кадры общения, где два лидера приветствуют друг друга и обмениваются репликами. Подробностей встречи пока нет.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков говорил, что это будет достаточно продолжительная беседа, но при этом в Кремле не ожидают каких-то прорывов от нее.

Это вторая встреча лидеров двух стран. Первые переговоры проходили в Женеве в июне этого года, где президенты встретились очно. Нынешняя встреча проходит на фоне обострения противоречий: Запад предъявляет обвинения Москве в том, что она планирует "вторжение" на Украину, и в связи с этим обсуждает возможность введения новых санкций. В России с претензиями не соглашаются.