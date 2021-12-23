Расширение НАТО, вакцинация и защита Деда Мороза: о чем сказал Путин на пресс-конференции

Почти 4 часа шла сегодня ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Какие темы больше всего интересовали российских и зарубежных журналистов — в обзоре ИА «Татар-информ».

Почти 4 часа шла сегодня ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

В этом году большая пресс-конференция Владимира Путина была перенесена на площадку московского Манежа, где собрались свыше полутысячи журналистов. Эпидемическая ситуация внесла свои коррективы в мероприятие: в огромном зале Манежа стулья гостей разнесли на большое расстояние, зафиксировав их металлическими «рельсами» на полу.

На входе журналистов встречали специальные антиковидные рамки — при прохождении через них каждый получал порцию антисептических «частиц серебра». Кроме того, для каждого участника пресс-конференции организаторы предусмотрели «серебряные маски», которые пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков попросил менять каждые 1,5–2 часа по ходу мероприятия. Перед стартом общения Песков также предупредил — накладки на микрофон будут менять после каждого журналиста по санитарным соображениям.

«Можете оставить их себе в качестве памятного сувенира», — обратился к коллегам Дмитрий Песков.

Затем в зал вошел Президент России. Пресс-конференция началась с самых острых вопросов последнего времени — пандемии, восстановления экономики и вакцинации.

«Экономика России оказалась лучше подготовлена к пандемии, чем в других странах»

Российская экономика показала свою стабильность и более высокую готовность к сложностям пандемии, чем во многих других странах мира. С этих слов начал ответ на первый вопрос Владимир Путин.

«Наша экономика оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира. Уровень спада у нас составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И восстановились гораздо быстрее, чем другие страны», — подчеркнул российский лидер.

Пресс-конференция началась с самых острых вопросов последнего времени — пандемии, восстановления экономики и вакцинации Фото: kremlin.ru

Он добавил, что в 2021 году ожидаемый рост отечественной экономики составит 4,5%.

«Промышленное производство растет темпами 5%, переработка — 5,2%. Урожай зерновых у нас чуть меньше из-за погодных условий, но это очень хороший результат, который даст нам возможность обеспечить себя и сохранить экспортный потенциал. Инвестиции в основной капитал выросли на 7,6% на ноябрь», — резюмировал Владимир Путин.

Продолжая тему восстановления экономики, он подчеркнул — Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в строительстве.

«Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Введено 90 млн квадратных метров. Я хочу поздравить с этим результатом всех работников строительного комплекса. И первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройках», — отметил спикер.

Демография, инфраструктура и производительность — драйверы роста экономики РФ

Следом за основными показателями экономики глава российского государства затронул смежную тему — драйверы роста страны в ближайшие годы. По его словам, такими точками роста являются решение демографической и инфраструктурной задач, а также повышение производительности труда.

Путин отметил, что одним из последствий пандемии коронавируса стало снижение продолжительности жизни россиян. Отсюда вытекает одна из ключевых задач, стоящих перед государством, — повышение демографии.

Одним из последствий пандемии коронавируса стало снижение продолжительности жизни россиян Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Это важно и с геополитической точки зрения, и с экономической — у нас рабочих рук не хватает. Сейчас у нас 81 с небольшим миллион человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить этот показатель», — отметил Президент РФ.

Другим драйвером роста он назвал развитие инфраструктуры. Для этого руководство страны предпринимает серьезные усилия: из федеральной казны на эти цели напрямую идут 500 млрд рублей.

«В ближайшие годы из Фонда национального благосостояния мы планируем направить на эти цели 2,5 трлн рублей в целом. И третий драйвер роста — повышение производительности труда. Здесь целый набор программ: от образования и цифровизации до здравоохранения. Ресурсы для работы по этому направлению предусмотрены и выделяются ритмично», — заключил Путин.

«Работа Правительства и ЦБ заслуживает удовлетворительной оценки»

Говоря об экономике, Путин также дал оценку действиям российского Центробанка в условиях кризиса, вызванного пандемией. Он оценил действия финансового регулятора положительно.

«В принципе мы находим золотую середину. От повышения ставок существуют какие угрозы? — обратился он к журналистам. — Ограничения роста. А нам нужно обеспечить рост выше мировых: 3–4,5% в ближайшее время. Было бы хорошо обеспечить 4,4–4,5%. Повышение ставок уменьшает эти возможности, но сегодня мы этого пока не видим, так как объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут. У одного Сбербанка только триллион прибыли в этом году», — отметил спикер.

Также Путин оценил работу Центрального банка и Правительства во время пандемии Covid-19.

«В целом я считаю, что и работа Правительства, и работа Центрального банка заслуживает удовлетворительной оценки», — сказал он.

Путин оценил работу Центрального банка и Правительства во время пандемии Covid-19 Фото: kremlin.ru

«В первую очередь мы оказывали поддержку малому и среднему бизнесу»

Затем глава государства перешел к мерам поддержки людей и бизнеса в непростых ковидных реалиях. В частности, речь зашла о малом и среднем бизнесе. По словам Путина, российские власти в первую очередь вводили меры поддержки именно для МСБ.

Он отметил, что предприятия сферы обслуживания населения пострадали больше остальных из-за необходимых ограничительных мер.

«Но им и оказывалась помощь в первую очередь. Это и льготные кредиты, прямая поддержка по сохранению рабочих мест и зарплат, это рассрочка выплаты кредитов, это льготная аренда и так далее. И ряд мер сейчас продлен, на это выделяются огромные ресурсы», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что вся эта работа идет в прямом контакте с бизнес-сообществом. Это позволяет властям действовать быстро и эффективно.

«Коллективный иммунитет в России достиг 59,4%, но этого недостаточно»

Вместе с бизнесом российское государство поддерживает и простых граждан, подчеркнул Президент. Так, новый бюджет страны будет социально ориентированным, в нем будут увеличены расходы на социальные нужды населения.

«Мы ожидаем рост расходов в социальной сфере. Все меры в последние два года были нацелены на то, чтобы поддержать людей либо напрямую, либо через бизнес. Кроме того, мы повысили МРОТ и прожиточный минимум. Повысятся и социальные выплаты, а также это отразится на индексации пенсий. Поэтому новый бюджет можно назвать социально направленным», — отметил глава государства.

Он напомнил, что даже во время пандемии был реализован целый ряд мер поддержки населения, среди которых выплаты семьям с детьми, выплаты работодателям при сохранении рабочих мест и многое другое.

Уровень вакцинации по России сейчас достигает почти 60% Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Еще один ожидаемый вопрос из зала — про вакцинацию. Ее уровень по России сейчас достигает почти 60%, сообщил Путин. Он подчеркнул, что этого недостаточно и нужно достигнуть 80-процентного коллективного иммунитета.

«Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, где-нибудь в конце первого квартала — во втором квартале мы достигнем этого уровня», — сказал глава государства.

Он также отметил, что власти некоторых стран говорят, что плановый показатель нужно увеличить до 90-95%.

«Новые волны коронавируса возникают из-за его способности к мутации»

Продолжая тему коронавируса, Президент РФ объяснил причины возникновения новых волн болезни низким уровенем вакцинации в разных странах мира.

«Вызвано способностью к мутациям этого вируса. Новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Скажем, что в африканских странах очень много пораженных вирусом иммунодефицита», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что он призывает другие страны к взаимному признанию вакцин от коронавируса.

Отвечая на вопрос про возможное преследование противников вакцинации по примеру западных стран, Путин подчеркнул — на граждан нельзя оказывать давление за отсутствие прививки от коронавируса. Вместо этого им нужно объяснять необходимость антиковидных мер.

«Нужно ли вводить меры преследования? Нет. Дело не в политической воле. Дело в том, что сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас народ изобретательный, появятся способы обойти», — пояснил свою позицию Путин.

«Как только начнешь давить, у нас народ изобретательный, появятся способы обойти» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он отметил, что есть гораздо более эффективный способ взаимодействия с населением. «Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо разъяснять необходимость мер», — подчеркнул глава государства.

«Руководители регионов в условиях пандемии показали себя ответственно»

Глава государства также дал оценку действиям региональных властей, которые получили значительные полномочия в борьбе с эпидемией на местах. По его словам, несмотря на все трудности и вызовы пандемии, они подошли к решению возникших проблем ответственно.

«Может быть, как и в любом большом деле, что-то можно было делать точнее и энергичнее, но в целом руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений», — сказал глава государства.

Российский лидер обратил внимание на то, что из-за большой территории страны в каждом из субъектов эпидемиологическая ситуация складывалась по-своему.

По его словам, очень важно дать региональным властям возможность действовать на уровне именно своего региона, ориентируясь на ситуации в конкретных субъектах.

Президент также отметил, что Правительство России всегда оказывало помощь тем регионам, которые принимали те или иные решения, требующие поддержки со стороны федерального бюджета.

«Помощь регионам кратно увеличилась. Вот это взаимодействие между федеральным центром и регионами дало нужный нам результат», — подчеркнул Путин.

Про влияние соцсетей на молодежь: «Это призывы к суициду, трагедии в школах»

Одна из журналисток сменила тему разговора, задав Путину вопрос по защите детей от экстремизма. По мнению Президента РФ, этот вопрос актуален не только в России, но и по всему миру.

«Это одна из проблем не только в России. Во всех странах обсуждается этот вопрос», — отметил он.

Современные глобальные онлайн-платформы рассматривают молодежь как источник прибыли для своего бизнеса Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Глава государства добавил, что современные глобальные онлайн-платформы рассматривают молодежь как источник прибыли для своего бизнеса. При этом никто из них не задумывается над тем деструктивным контентом, который зачастую транслируют популярные соцсети.

«Вопрос номер один для них — извлечение прибыли. Отсюда и все негативные явления, которые с этим связаны. Это и призывы к суициду, это трагедии в школах. У нас 100 с лишним случаев таких серьезных преступлений предотвращено за последнее время», — подчеркнул Владимир Путин.

При этом он добавил, что во всем мире обсуждается деанонимизация в Сети.

«Здесь нужно соблюсти золотую середину: не подавлять свободу распространения информации и защитить общество от негативных проявлений», — заключил Президент.

Про мусорную реформу: «Она идет с опережением плана»

Еще один волнующий многих вопрос, связанный с повседневной жизнью россиян, — экология и забота об окружающей среде. В этом ключе Путина спросили про мусорную реформу в РФ. По его словам, она продвигается ускоренными темпами. Так, одной из ключевых задач было создание соответствующих операторов. Сейчас они имеются во всех регионах России и уже начали работать.

«Количество площадок в разы увеличилось. Одним из первых шагов было обеспечить раздельную концентрацию мусора. Где-то с опережением плана идем. Достигли примерно 40%» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Количество площадок в разы увеличилось. Одним из первых шагов было обеспечить раздельную концентрацию мусора. Где-то с опережением плана идем. Достигли примерно 40% — это выше запланированных показателей. То же самое касается и объектов, где перерабатываются эти отходы, и новых современных полигонов. Работа движется по темпам выше запланированного», — уточнил спикер.

Глава российского государства добавил, что людей не всегда бывает легко убедить в экономической и экологической целесообразности строительства мусороперерабатывающих заводов, однако надо показывать, как они работают.

«Современные мусороперерабатывающие заводы в России расположены вдали от крупных центров и жилья. Но в той же Японии, например, в городах-миллионниках расположены заводы. На жизнь людей не оказывают никакого негативного явления. Зато существует позитивная сопровождающая: это и новые рабочие места, и заработные платы», — подытожил Путин.

«Для нашей страны чрезвычайно важно поддерживать языки и культуру народов России»

Представители СМИ из регионов страны поинтересовались у Путина вопросами поддержки национальной культуры. В ответ он пообещал дополнительно поддержать сферу народных промыслов в стране.

«Для нашей многообразной, многонациональной страны это чрезвычайно важно — поддерживать языки и культуру, самобытную культуру народов России», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос журналиста из Марий Эл.

Представители СМИ из регионов страны поинтересовались у Путина вопросами поддержки национальной культуры Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По его словам, в последнее время был принят ряд решений, в том числе в сфере образования для тех, кто занимается и хочет дальше заниматься народными промыслами.

«Не могу не согласиться, что сделано недостаточно. Все-таки Марий Эл и другие республики близлежащие, они уникальны по-своему. Я помню, как приезжал, смотрел, как там живут люди, причем в повседневной жизни, в быту, как они используют все, что досталось им от прежних поколений, как бережно к этому относятся. Конечно, всегда возникает желание все это поддержать», — отметил Путин.

Он сказал, что сделал для себя пометку и все, что можно будет сделать дополнительно для этой сферы, постараются сделать.

Путин после вопроса из Татарстана поручил обеспечить поддержку многодетных

Татарстанский журналист, главный редактор издания KazanFirst Кирилл Шлыков также смог задать вопрос главе государства. Вопрос был о выделении участков многодетным и дальнейшем развитии данных территорий.

Президент РФ похвалил его за правильную постановку вопроса и ответил, что в Российской Федерации на развитие инфраструктуры выделяются «огромные деньги».

В Татарстане очень много многодетных семей, и они постоянно жалуются, что участки выделяются, а инфраструктуры нет Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«У нас огромные деньги выделяются на инфраструктуру. Надо просто вписать эти потребности в проекты. Я эту задачу перед Правительством поставлю. Регионы должны подавать свои заявки на развитие дорожной сети», — сказал Президент РФ.

Шлыков добавил, что в Татарстане очень много многодетных семей и они постоянно жалуются, что участки выделяются, а инфраструктуры нет.

«Вот эти 500 млрд рублей, которые выделены на развитие инфраструктуры, плюс еще 460 млрд в рамках национальных проектов нужно так настроить, чтобы они не просто так деньги осваивали, а решали комплексные задачи, в том числе обеспечили поддержку многодетных семей», — подытожил Путин.

Ранее министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин доложил на совещании в Доме Правительства РТ, что в список на предоставление земельных участков в Татарстане в 2021 году включено 65,9 тыс. семей. На кадастровый учет поставлено 45,7 тыс. участков. Обеспечены земельными участками 41,7 тыс. многодетных семей, не обеспечено 24,2 тыс. семей, которые ожидают предоставления бесплатного земельного участка.

В Казани земельные участки предоставлены 6,6 тыс. семей. Освоены муниципальные массивы в поселках Сокуры и Каймары. Продолжается работа по освоению федеральных массивов. В Набережных Челнах многодетным семьям предоставлено 3,3 тыс. земельных участков, осталось представить 5,3 тыс. земельных участков. Муниципальные массивы в селах Азьмушкино, Семекеево, Ильбухтино, Калмаш освоены полностью.

«Людям нужно донести, что счастье отцовства и материнства выше материального благополучия»

Еще один вопрос из зала также коснулся темы семьи. По словам Путина, в ближайшие полтора года все меры социальной поддержки семей с детьми будут упорядочены и выстроены в окончательную цепочку.

К главе государства обратилась журналистка телеканала «Спас» Вероника Иващенко с вопросом о повышении демографии и поддержке многодетных семей Фото: kremlin.ru

К главе государства обратилась журналистка телеканала «Спас» Вероника Иващенко с вопросом о повышении демографии и поддержке многодетных семей. Она обратила внимание на то, что это очень важная проблема для России — на сегодняшний день растет качество жизни, но рождаемость все еще остается невысокой.

Путин отметил, что в 2004-2006 годах рождаемость начала нарастать с изменением экономической ситуации и расширением горизонта планирования, однако «поднять на ноги ребенка» в экономическом плане все еще доступно не всем.

Он напомнил, что в период пандемии коронавируса все действия Правительства России были нацелены на поддержку семей с детьми и эта работа будет продолжаться.

«Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время, на следующий год и через год выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки», — сказал глава государства.

Он объяснил, что, несмотря на то что различные меры поддержки семей в России уже существуют и разрабатываются новые, наблюдается некоторый разрыв по возрасту детей, родителям которых полагаются социальные выплаты.

«Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет. И надеюсь, что это тоже сыграет свою положительную роль в поддержании процесса демографии», — заверил Президент.

Кроме того, отметил Путин, проблема демографии существует во всех постиндустриальных странах из-за существенных изменений в интересах и приоритетах в жизни людей, а особенно женщин детородного возраста. В частности, желание получить качественное полное образование, подняться по карьерной лестнице, улучшить свое материальное положение.

«Карьера, благосостояние — это важная вещь, но понимание того, что счастье и радость отцовства, материнства выше материального благополучия, должно постепенно внедряться в сознание наших людей без всякого навязывания», — высказался Путин.

Проблема демографии существует во всех постиндустриальных странах из-за существенных изменений в интересах и приоритетах в жизни людей, а особенно женщин детородного возраста Фото: архив ИА «Татар-информ»

Президент подчеркнул, что с помощью деятелей искусства, средств массовой информации нужно «тонко и без навязывания» показывать людям, какое это счастье — иметь детей, и, конечно, поддерживать те семьи, которые приняли важное решение стать родителями.

Про расширение НАТО и отношения с США: «Для России важна стабильность и безопасность»

Помимо внутренних тем глава государства также ответил на вопросы, касающиеся международной повестки. В частности, от иностранных журналистов поступили вопросы по теме расширения НАТО на Восток. Стабильность и безопасность на сегодняшний день остаются ключевыми элементами, которые принципиально важны для России, заявил Владимир Путин.

«Именно поэтому я ответил на предложение президента Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей для того, чтобы вести переговоры по стратегической стабильности», — рассказал Путин.

По его словам, был поставлен «прямой вопрос о том, что движения НАТО далее на Восток быть не должно». Российский лидер отметил, что в целом реакция США на сегодняшний день довольно положительная.

Американские партнеры готовы к началу переговоров в начале 2022 года в Женеве.

«Представители от обеих сторон назначены. Надеюсь, развитие ситуации пойдет именно по этому пути», — отметил Путин.

Он добавил, что Россия ясно дала понять — дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо

«Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому», — подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что важен не ход переговоров, а их результат. Владимир Путин обратил внимание на действия западных стран и сказал, что гарантии безопасности должна давать не Россия, а Запад.

Помимо внутренних тем глава государства также ответил на вопросы, касающиеся международной повестки Фото: kremlin.ru

«Я готов выступить адвокатом Деда Мороза»

Кроме острых внутренних и международных тем журналистам удалось задать Путину и шуточный вопрос. Вологодский корреспондент поинтересовался у Президента его отношением к Деду Морозу. Путин ответил, что благодарен новогоднему волшебнику и всем гражданам РФ за возможность занимать высший пост в стране и решать задачи, поставленные людьми.

«Мои отношения [с Дедом Морозом] строились благообразным образом. И я ему благодарен за то, что я сегодня встречаюсь с вами в том качестве, в котором я нахожусь. Еще больше я благодарен народу России, который доверил мне эту высокую должность», — отметил Путин.

Он также прокомментировал недавний случай, когда петербургский юрист подал в суд на Деда Мороза за неисполнение желаний.

«Я готов выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желание только тех, кто хорошо вел себя в течение года. Пускай он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу одаривать его к праздникам», — заключил Владимир Путин.

Фото на анонсе: kremlin.ru