Military Times: Украина впервые применила американские ПТРК Javelin в Донбассе

Вооруженные силы Украины впервые применили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в ходе конфликта в Донбассе. Об этом в интервью изданию Military Times рассказал руководитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов.

«Буданов сообщил, что системы Javenlin также использовались против российских войск (имеются в виду силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики — прим. Т-и)», — отмечает издание.

При этом, по словам руководителя военной разведки Украины, американские ПТРК наряду с ударными беспилотниками Bayraktar турецкого производства «обладают значительным психологическим сдерживающим фактором», заставляя противника «дважды думать» перед атаками на украинские позиции.

Как сообщало ИА «Татар-информ», поставка первой партии противотанковых систем Javenlin на Украину была осуществлена весной 2018 года. Она включала 37 комплексов и более 200 ракет к ним. В декабре 2019 года был заключен контракт на поставку второй партии ПТРК. Уже в 2021 году Президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил очередной пакет военной помощи Украине, включая и новую поставку Javenlin.

Всего с 2014 года украинская сторона получила от американцев материально-техническую поддержку примерно на 2 млрд долларов, отмечает РБК.

FGM-148 Javelin («Метательное копье, дротик») — американский переносный противотанковый ракетный комплекс. Разрабатывался с 1986 года, состоит на вооружении с 1996-го. Его ракеты оснащены инфракрасными головками самонаведения, что позволяет использовать их по принципу «Выстрелил и забыл». Как правило, они атакуют свои цели сверху, где броня достаточно слаба.