Участники трагических событий в казанской школе № 175 спустя год: «Память не отпускает»

Ровно год прошел с трагического дня, когда 19-летний парень ворвался в казанскую гимназию № 175 и расстрелял девять человек. Боль от утраты у родных и друзей погибших не утихла до сих пор. Скоро обвиняемый ответит за свое чудовищное преступление перед судом. «Татар-информ» вспомнил о трагедии.

Почтить память погибших и принести цветы к гимназии № 175 сегодня смогут все те, в чьих сердцах трагические события прошлого года отзываются живой раной Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Имена погибших детей и учителей на черном фоне в рамке, внизу надпись: «Всегда в памяти». Возле списка несколько букетов цветов, стоят свечи – табличку ученики гимназии № 175 установили ранним утром в день годовщины трагедии. Почтить память погибших и принести цветы к школе сегодня смогут все те, в чьих сердцах трагическипе события отзываются живой раной.

В Сад памяти, который появился на заднем дворе школы, вспомнить погибших приехали их родители и родственники. Проходя мимо мемориала, мать одной из погибших девочек не смогла сдержать слез. Поддержать близких в этот памятный день приехала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Этот день очень тяжелый не только для родителей погибших детей и учителей, но и для всех нас» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Этот день очень тяжелый не только для родителей погибших детей и учителей, но и для всех нас. Вы знаете, что после трагедии на территории школы появился Сад памяти. Именно здесь вместе с родителями и близкими родственниками мы будем вспоминать погибших», – рассказала журналистам Фазлеева.

«Вспоминать об этом тяжело»

«Тяжело вспоминать об этом, мы даже стараемся не затрагивать эту тему с учителями и родителями. Особенно тяжело было это пережить детям», – рассказывает спустя год после трагедии мама одной из учениц гимназии №175.

Ровно год назад 11 мая внимание всех россиян было приковано к Казани. Первое сообщение о том, что неизвестный проник в гимназию №175 и открыл стрельбу поступило в 9.30. Сначала сработала тревожная кнопка, затем в экстренные службы посыпались звонки – сообщали, что слышат, как в школе прогремели несколько взрывов, затем стали сообщать о пострадавших.

Ровно год назад 11 мая внимание всех россиян было приковано к Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Целый день в соцсетях и мессенджерах очевидцы делились видео с места трагедии – как из окон школы выпрыгивали дети, затем появились кадры с задержанием устроившего стрельбу, видео первых минут после случившегося – десятки машин скорой помощи и спецслужб, родители в панике ищут своих детей.

«Когда я оказалась на месте трагедии, здание гимназии уже было оцеплено. Из школы выносили раненых школьников, их грузили на носилки в машины скорой помощи. Вслед за ними бежали их мамы, бабушки, они кричали, плакали, падали в обморок, их тоже увозили на скорых», – рассказала жительница Казани, оказавшаяся неподалеку от места трагедии.

Сотрудник школы преградил путь преступнику

Нападение было тщательно спланировано, уверено следствие – примерно за час до трагедии молодой человек зашел в здание школы, изучил расписание. Постороннего заметила вахтер и попросила уйти.

«Из школы выносили раненых школьников, их грузили на носилки в машины скорой помощи. Вслед за ними бежали их мамы...» Фото: © «Татар-информ»

Он пришел домой, взял ружье, взрывчатку и вернулся. Во дворе гимназии ему попалась школьница, он выстрелил в нее из ружья, но не попал. Вахтер, заметив у двери человека с оружием, среагировала на ситуацию быстро: она успела закрыть дверь и нажать тревожную кнопку. Увы, дверь была стеклянной, преступник выстрелил в нее, разбил, вахтера ранил. В это время директор школы Амина Валеева по системе оповещения и во внутренних чатах успела предупредить всех, кто находился в здании, об опасности.

В фойе нападавшему встретился сотрудник гимназии Мулланур Мустафин, он встал на пути преступника. В него попали два выстрела – в левый бок и в голову. Мужчину экстренно доставили в 7-ю горбольницу, сложнейшие операции проводили сразу две бригады хирургов. Его удалось спасти.

Учительница английского закрыла собой ученика

К тому моменту, когда преступник поднялся на третий этаж, почти все учителя и школьники закрылись в кабинетах. Успели почти все…

Как выяснит позже следствие, преступник шел по этажам и искал открытые кабинеты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как выяснит позже следствие, преступник шел по этажам и искал открытые кабинеты. На первом этаже на звуки выстрелов вышла учительница начальных классов Венера Айзатова. Нападавший выстрелил в нее, от полученных ранений женщина позже скончалась в больнице. На втором этаже все классы оказались заперты. На третьем оказался не запертым кабинет, где занимался 8 А класс. Началась стрельба, дети выпрыгивали из окон.

На звуки выстрелов выбежала учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Она закрыла собой одного из учеников, преступник выстрелил в нее, она погибла.

К этому моменту здание школы уже окружили сотрудники спецслужб. Злоумышленнику не оставалось ничего, кроме как сдаться. Его задержали, как только он вышел из здания.

«Для Татарстана это большая беда»

На место трагедии приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сообщил страшную новость – жертв избежать не удалось. Погибли девять человек – семеро школьников и двое учителей. Еще 24 человека пострадали.

В течение нескольких дней тысячи жителей Казани, Татарстана и даже России несли на место трагедии цветы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большая беда. Мы потеряли семь детей. Ученики 8-го класса – четверо мальчиков и три девочки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Это большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», – сказал Рустам Минниханов.

После случившегося возле школы появился стихийный мемориал – в течение нескольких дней тысячи жителей Казани, Татарстана и даже России несли на место трагедии цветы.

Уголовное дело выросло до 310 томов

Как выяснилось сразу же, на школу напал бывший ученик, незадолго до трагедии его отчислили из института, в котором он учился. За месяц до трагедии он получил разрешение на оружие, в Марий Эл купил ружье.

Почти сразу обвиняемого этапировали из Казани в Москву. Руководителем расследования назначили старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Александра Лаврова.

За год меру пресечения устроившему стрельбу рассматривали четыре разных суда Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Несколько месяцев обвиняемый находился в Москве и в Питере. Ему провели несколько судебно-психиатрических экспертиз. Итоговая показала, что нападавший отдавал отчет своим действиям, а значит, надеяться на принудительное лечение ему не приходится.

В декабре прошлого года молодому человеку следствие предъявило окончательное обвинение: «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом», «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».

«У обвиняемого было стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он нашел в интернете. Он копировал их поведение при нападении», – сообщили в СК РФ.

За год меру пресечения устроившему стрельбу рассматривали четыре разных суда. Под стражу его отправил Советский районный суд Казани, дважды арест продлевал Басманный суд Москвы. В Казани меру пресечения обвиняемому продлевал Приволжский районный суд. На днях дело о трагедии дошло до Верховного суда Татарстана. Срок содержания под стражей счнова продлили, а некоторые из пострадавших детей и их родителей впервые собрались с силами, чтобы прийти в суд и взглянуть в глаза преступнику. Объем уголовного дела вырос до 310 томов, потерпевшими проходят порядка 600 человек.

Сейчас директор школы Амина Валеева находится под подпиской о невыезде, свою вину она не признает Фото: kzn.ru

Фигурантами уголовного дела о стрельбе стали еще три человека – генеральный директор фирмы «Ваша безопасность» Сергей Иванов, инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин и директор гимназии Амина Валеева. Иванова и Зиганшина подозревают в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, которые привели к тяжким последствиям.

На Валееву возбудили уголовное дело о халатности, окончательное обвинение ей было предъявлено 1 апреля. Сейчас директор школы находится под подпиской о невыезде, свою вину она не признает. Не исключено, что в скором времени женщина предстанет перед судом.

«Тот день не уходит из памяти»

Тяжелее всех в зале Верховного суда пришлось 15-летней Алие – однокласснице погибших ребят из 8а класса. Она выпрыгнула из окна третьего этажа, чтобы спастись от нападавшего. Преступник стрелял в нее в упор, выжить девочке удалось чудом.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Он стрелял в меня. Мне пришлось прыгнуть. После случившегося меня перевели в другую школу, со мной работали психологи. Но это все осталось в памяти и никогда не уйдет», – поделилась воспоминаниями школьница.

По словам матери, девочка получила серьезные травмы позвоночника. Несколько месяцев ушли на реабилитацию. Другие подробности школьница рассказывать не стала, лишь добавила, что каждый день ей о трагедии напоминают шрамы на руке и на теле.

«Дети стараются не вспоминать трагедию»

Бывший одноклассник Алии Тимур остался учиться в 175-й гимназии, в том же классе.

Состояние Тимура было настолько тяжелым, что его вместе с другими пациентами переправили в московскую клинику. Мальчик получил девять огнестрельных ранений, одна из пуль полопал в легкое. Ему сделали несколько операций. Спустя месяц Тимуру разрешили вернуться в Казани, лечение он продолжал дома.

Тимур планирует по окончании девятого класса поступить в Казанский техникум информационных технологий и связи Фото: bavly-tat.ru, из личного архива семьи Тимура

«Первое время после возвращения домой в Казань у Тимура не до конца разгибалась правая рука. Перед началом учебного года нам предложили перейти на домашнее обучение, но мой сын был категорически против. Хотел учиться вместе с одноклассниками», – рассказала в интервью «Бавлы-информу» мать ученика гимназии №175 Светлана.

Она добавила, что ее сын продолжает проходить реабилитацию. Вернувшись из Москвы, подросток находился в центре «Шатлык» Бавлинского района, затем проходил повторные курсы реабилитации в Казани.

«Психологически Тимур еще восстанавливается. В прошлом мае он получил ишемическое сотрясение мозга. Часть событий у него, можно сказать, выпала из памяти. Но ребята стараются не вспоминать трагедию, ведь им пришлось очень тяжело, у них погибли семь одноклассников», – сказала Светлана.

Трагические события по сей день сказываются на здоровье Тимура, добавила его мать. Родителей очень радует, что сын строит планы на будущее, он планирует по окончании девятого класса поступить в Казанский техникум информационных технологий и связи.

Оборванные судьбы..

«Родители не оправились до сих пор. Не дай Бог пережить кому-то потерю ребенка. Единственного ребенка…», – говорят сегодня о родителях погибшей ученицы 8А класса.

«Не дай Бог пережить кому-то потерю ребенка. Единственного ребенка…» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Алиса – моя племянница. Я тогда была рядом со своей сестрой. Мы с ней побежали к школе. По дороге встретили двух одноклассниц Алисы, они сказали, что те, кто сидели за первой партой, получили ранения и остались лежать под столом. А Алиса как раз сидела за первой партой», – рассказала тетя погибшей школьницы Насима.

Через час матери сообщили, что Алиса погибла.

«Она была маминой дочкой, поздним ребенком. Родители не отходили от Алисы ни на шаг. Мать все время ее провожала в школу, встречала из школы, даже в восьмом классе», – рассказали знакомые семьи.

Вместе с Алисой за первой партой сидела Зульфия. Школьницы тесно дружили. В памяти одноклассников Зульфия осталась отзывчивым другом.

Жертвой нападавшего стали двоюродные брат и сестра Амир и Ильзия. Ребята учились в одном классе, были неразлучны, вспоминают их друзья.

«Ильзия была воспитанным, спокойным ребенком. Училась хорошо. После окончания школы хотела попробовать себя в кулинарной сфере. Любила готовить торты, различные сладости. С подругами любила смотреть кино, ходить в кафе», – рассказывал об Ильзие ее отец.

Во время стрельбы в школе погибли девять человек – семеро учеников и двое учителей. Еще 24 человека пострадали Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Хотела начать новую жизнь»

Учительнице английского языка Эльвире Игнатьевой было всего 26 лет. По словам друзей, у девушки были на жизнь большие планы. В школе она проработала четыре года, в 2018 году заняла второе место в конкурсе «Учитель года». По словам друзей, Эльвира собиралась уволиться из школы – ей оставалось доработать несколько дней.

«В последний раз, когда я виделась с Эльвирой, она говорила, что хочет начать новую жизнь. Она планировала купить машину, уехать с подругой в Англию», – рассказала одна из подруг погибшей учительницы.

Ученики вспоминают Эльвиру как самого доброго и справедливого преподавателя. На ее уроках всегда было интересно, она прививала детям интерес к иностранному языку.

Во многих городах России в память о подвиге учительницы, закрывшей собой ребенка, вешали баннеры с ее портретом.

«Она так жаждала свободы и счастливой жизни. Встречи с ней были особенными. Вместе мы пережили массу прекрасных историй. Она была добрым прекрасным и отзывчивым человеком», – вспоминают об Эльвире ее друзья.

Первого сентября гимназия №175 встретила учеников в новом облике. От прежнего здания не осталось ни следа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сад памяти

Первого сентября гимназия №175 встретила учеников в новом облике. От прежнего здания не осталось ни следа.

Проектировка здания была полностью изменена, чтобы ничего не напоминало школьникам о трагедии. Во всей школе полностью поменяли цвет стен – почти везде преобладают светлые тона, делая помещение просторным. Появилась новая библиотека. Все учебные классы были полностью переоборудованы.

Класс, где произошла стрельба, превратили в зону отдыха – все для того, чтобы это место как можно меньше ассоциировалось с трагедией. На потолке комнаты расположились девять круглых плафонов – по числу погибших 11 мая 2021 года.

Класс, где произошла стрельба, превратили в зону отдыха. На потолке комнаты расположились девять круглых плафонов – по числу погибших Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во дворе гимназии спортивная площадка – есть футбольное поле, площадка для стритбола, спортивные тренажеры и зона для самых маленьких – учеников начальной школы. В гимназии появился бассейн.

Минувшей осенью во дворе школы создали Сад памяти. После встречи с родственниками погибших было принято решение не ставить памятников на территории школы. Близкие каждого погибшего выбрали в питомнике саженцы деревьев и цветы, которые теперь растут в Саду памяти.