Президент Татарстана прибыл к школе, где произошла стрельба

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл к казанской гимназии №175, где сегодня произошла стрельба. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент на месте разбирается с ситуацией», — сообщила собеседница агентства.

На место событий также прибыли Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

По неофициальным данным, во время стрельбы в школе погибли дети.