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Ру Тат
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11 мая 2021  10:46

Президент Татарстана прибыл к школе, где произошла стрельба

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Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл к казанской гимназии №175, где сегодня произошла стрельба. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент на месте разбирается с ситуацией», — сообщила собеседница агентства.

На место событий также прибыли Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

По неофициальным данным, во время стрельбы в школе погибли дети.

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