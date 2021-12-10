Напавшему на казанскую гимназию №175 предъявили окончательное обвинение

Ильназу Галявиеву, напавшему в мае на 175-ю казанскую гимназию, предъявили окончательное обвинение. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета РФ.

Галявиев обвиняется сразу по четырем статьям: «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом», «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».

Кроме того, Галявиева признали вменяемым. Свою вину он признал полностью и раскаялся. По делу потерпевшими проходят 600 человек.

«В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката», — говорится на сайте СК РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что устроивший стрельбу в гимназии №175 признан вменяемым и этапирован обратно в Казань.

Галявиев находится в одиночной камере в СИЗО. За ним установлен круглосуточный надзор.