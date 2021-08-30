Гимназия №175 в Казани полностью изменила облик и примет школьников 1 сентября

Казанская гимназия №175 в результате капитального ремонта полностью изменила как внешний облик, так и внутреннюю планировку. Большое внимание во время проведения работ уделялось вопросам безопасности, а также обеспечению комфортного пребывания педагогов и учеников в школе. Гимназия преобразилась и готова принять школьников в новом учебном году. Сегодня в здании школы провели экскурсию для журналистов.

«Полностью поменялась система безопасности. Первый периметр – это забор с системой контроля и управления доступом, вторая зона – зона ожидания, третья – сама школа, туда отдельный допуск и пройти его смогут только ученики и педагоги», – рассказал глава Советского района Роман Фатхутдинов.

Проектировка здания была полностью изменена, чтобы ничего не напоминало ученикам и школьникам о трагедии, которая произошла в школе. Столовая, способная вместить почти 300 детей, была выполнена в белых тонах. Этот цвет превалирует и в других помещениях гимназии, делая помещение светлым и просторным.

В школе появилась новая библиотека, которая представляет собой многофункциональное пространство. Все учебные классы были полностью переоборудованы, закупить достаточное количество школьной мебели за короткие сроки оказалось непростой задачей, поделился Фатхутдинов, однако все цели были успешно выполнены.

Классная комната, в которой произошла стрельба, превратилась в свободную зону, где могут отдохнуть ученики и педагоги. Это было сделано для того, чтобы место как можно меньше ассоциировалось с трагическими событиями. На потолке комнаты расположились девять круглых ламп – ровно столько было погибших во время стрельбы в казанской школе.

В гимназии также появилась наружная спортивная площадка, на ней разместились футбольное поле, площадка для стритбола, спортивные снаряжения и зона для самых маленьких – учеников начальной школы. Рядом продолжаются работы по сбору хоккейной коробки, которая на летнее время будет трансформироваться в баскетбольную площадку.

Одно из новшеств гимназии – бассейн, в нем четыре дорожки по 25 метров. Как поделился Фатхутдинов, шефство над будущими звездами спортивного плавания республики возьмет серебряный призер олимпийских игр в Токио Александр Красных. Он будет обучать учеников методике плавания и проводить для них мастер-классы.

Кроме того, сейчас идут активные работы по обустройству «Сада памяти».

«По итогам встреч с родными погибших мы решили не делать на территории школы мемориал, не ставить памятников, а постараться создать исцеляющее пространство – сад. Каждая семья выбрала дерево, цветы, некоторые даже приняли участие в их посадке», – поделилась помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

По ее словам, сад еще не принял своего окончательного облика. Планируется выложить брусчатку и пустить по кругу бетонные конструкции с именами погибших, в память которых были посажены деревья. Работы в этой зоне завершатся уже к концу октября. Все необходимые преобразования внутри здания уже закончены, ремонт занял рекордно короткое время – два месяца.

Несмотря на трагические события, произошедшие в гимназии в мае этого года, большинство школьников решили не менять место обучения. В первый класс гимназии в этом году придет даже больше учеников, чем в прошлом.

«Психологи МЧС сказали очень важную вещь: ни в коем случае нельзя школу сносить, потому что тогда окажется, что у стрелка получилось то, что он хотел, он добился своего. Но жизнь должна продолжаться, и школу, и детей он победить не должен. Принципиально, чтобы 1 сентября новая школа открыла свои двери, и дети пошли учиться. Все мы работаем, чтобы так и произошло», – заключила Фишман-Бекмамбетова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что президент Татарстана осмотрел капитально отремонтированную школу №175 Казани.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Фоторепортаж: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»