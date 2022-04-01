news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 апреля 2022  13:11
Елена Саляхова

Окончательное обвинение предъявлено директору казанской 175-й гимназии

news_top_970_100

Директору казанской гимназии №175 Амине Валеевой предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщил адвокат Руслан Нагиев в своем аккаунте в социальных сетях.

Валееву обвиняют по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание, которое может грозить по данной статье, – лишение свободы на срок до семи лет.

Трагедия развернулась в казанской гимназии в прошлом году 11 мая. Ильназ Галявиев ворвался в школу и открыл стрельбу. Погибли девять человек, из которых семь – это дети, еще 24 человека были ранены.

На данный момент Галявиев находится в СИЗО, его признали вменяемым. Потерпевшими по делу проходят 600 человек.

#стрельба в школе #обвинение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное